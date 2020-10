Aivar Pohlak: arvan, et kõik on minuga nõus, et me peame olema sajaprotsendiliselt treeneri taga

Kas jalgpalliliidul on sajaprotsendiline usaldus Karel Voolaiu suhtes? "Ma ei tea, kas seda saab sellistes protsentides väljendada. Me oleme alati olnud oma treenerite taga sellel perioodil, mil nad on tööd teinud ja see on mõistlik käitumine," vahendab ERR-i spordiportaal Pohlaku sõnu.

"Sa pead kogu aeg mõtlema, kuidas edasi, mis edasi, mis saab siis kui. Me oleme kõiki neid asju teinud. Ühelt poolt toetanud treenerit ja teiselt poolt mõelnud, mis saab edasi. Ma arvan, et selles kohas siin on kõik minuga nõus, et me peame olema sajaprotsendiliselt treeneri taga ja uskuma, et kui Leedu mängust astuti Põhja-Makedoonia mängu samm edasi ja Põhja-Makedoonia mängust samm edasi Armeenia vastu, siis järgmised kolm mängu, mis on jäänud, peab uskuma, et astutakse veel neid samme edasi."

Voolaiu juhendamisel on Eesti koondis 11-st mängust teeninud 3 viiki ja 8 kaotust. Rahvuste liiga C-divisjoni 2. grupis ähvardab Eestit viimaseks jäämine, misjärel tuleks hooaja lõpus pidada üleminekumängud D-divisjoni kukkumise vältimiseks.

Tabeliseisu on võimalik parandada novembris võõrsilmängudega Põhja-Makedoonia (15.11) ja Gruusia (18.11) vastu. 11. novembril ootab Eestit ees maavõistlus neljakordse maailmameistri Itaaliaga Firenzes.