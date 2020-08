Kas Terviseameti ja riigi seisukohad on sinu jaoks aktsepteeritavad? Kas Kalju ja Mura mängijate lubamine kujutanuks endast koroonaviiruse leviku ohtu?

Riigi sellised otsused on täitmiseks ja neid tuleb aktsepteerida. Hoolimata sellest, et mängu lubamine ei kujutanuks vähimatki ohtu viiruse levikule, sest normid, mida UEFA on rahvusvahelistele klubi- ja koondisevõistlustele kehtestanud, on konkreetsed ja karmid. Tegime ka enda poolt kõik olukorras parima lahenduse leidmiseks ja julgen väita, et ettepanek, mille välja pakkusime – mäng toimub ja me paneme Kalju meeskonna mängijad ja personali peale mängu hotelli ühestesse tubadesse karantiini – olnuks ohutum, kui praegune seis – mängu ei toimunud ja Kalju mängijad on üldjuhul karantiinis kodudes perede juures.