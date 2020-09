AIK jäi kahe mehega vähemusse, kuid hoidis liidri nulli peal. Mets sekkus esimest korda vahetusest

AIK lõpetas kohtumise kahe mehega vähemuses. 66. minutil sai teise kollase kaardi Ghana poolkaitsja Ebenzeer Ofori, viiendal üleminutil pidi teise kollase tõttu lahkuma ka Sotiris Papagiannopoulos.

Sel hooajal kõigis mängus peale ühe, mille ta kaartide tõttu vahele jättis, algkoosseisu kuulunud Mets sekkus mängu vahetusest 70. minutil ründaja Nabil Bahoui asemel.

Liigasse püsima jäämise nimel heitleval AIK-l on praegu iga punkt kulla hinnaga. 19 mängu järel on nad 18 punktiga 13. kohal ehk viimasena liigasse püsima jäämas, kuid 18 punkti peal on ka Helsingborg. 14. koht viib Rootsi kõrgliigas väljalangemismängule, kaks viimast otse esiliigasse.

