27 aastat ilusast kaotusest Triestes. Kristal: kuna olime just Šveitsilt "kuueka" saanud, tundus 0:2 Itaalialt päris okei

Sama Spordilehe artikli esimene lõik raporteeris: "Enne kohtumist oli ennustajail ja hiromantidel palju tööd. Küll pakuti 0:7, 0:10, isegi 0:12, aga ka 1:4 ja 1:5. Niisiis eeldati enamjaolt Eesti meeskonna hävingut ja ka nii oli põhjust arvata. Sest iga jalgpallihuviline teab, mida kujutab praegu endast jalgpall Itaalias ja mäherdune on hetkel jalgpall Eestis."

14. aprillil 1993 Triestes [EJL-i andmetel] 22 279 pealtvaataja ees peetud kohtumist võib liialdamata pidada Sinisärkide kõigi aegade ilusaimaks kaotuseks. Tulemusega jäid rahule nii platsil käinud mehed kui ka kodudes raadioülekannet kuulanud fännid. Otseülekannet televisioonis ei näidatud, Toomas Uba kommentaaridega mäng jõudis ETV ekraanile kordusena päev hiljem.

"Mäletan, et kui Koit Luusi raadioreportaaž umbes veerand tundi enne teise poolaja lõppu algas, oli seis veel 0:1, mis tundus ikka väga üllatavana - olla võõrsil Itaalia vastu nii heas seisus... 0:2 tundus tõesti nagu võit," meenutab toona Sporditähes töötanud Indrek Schwede. "Natuke kahju sellest teisest väravast oli. Ma olen see inimene, kes arvab alati, et absoluutselt kõik on võimalik, eriti jalgpallis. Väga võimalik, et mõtlesin siis ka viigivärava peale."

Itaalia esimese värava lõi Roberto Baggio 21. minutil ning kõigi suureks üllatuseks ei sahisenud Mart Poomi seljatagune rohkem kuni 87. minutini, mil lõppskoori vormistas Giuseppe Signori.

"Mäletan, et me mängisime viie kaitsja ja liberoga. Aga mänguplaani või milliste juhistega peatreener Uno Piir meid riietusruumist välja saatis, ei mäleta," ütleb toona oma karjääri üheksandat koondisemängu pidanud Marko Kristal 27 aastat hiljem. Üksikuid mälupilte praegusel Nõmme Kalju juhendajal kohtumisest siiski on: "Kui [Franco] Baresiga võidu jooksed ja oma kõigi aegade lemmikmängija [Roberto] Baggio vastu pallid, siis midagi jääb ikka meelde küll. Praegu ei tule ette, aga küllap ka meie selle palliga midagi tegime."

Mängupildist rohkem on Kristalil meeles värskelt valminud ja 40 000 pealtvaatajat mahutav staadion: "Väga kihvt staadion oli. Tribüünid läksid sirgelt üles. Väga pull kogemus meie jaoks selle aja kohta. Arvestades, et olime valiksarjas just Šveitsilt "kuueka" saanud (16. augustil 2002 Kadrioru staadionil 0:6 - toim), tundus 0:2 päris okei. Elasime meeskonnaga Triestest natuke eemal. Mängule viidi meid mägede vahelt politseieskordiga, mis oli meile kõigile esmakordne kogemus."