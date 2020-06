19-aastase FC Kuressaare ründaja hooaeg on lõppenud

"Käisin MRT-uuringul, kus selgus, et vasaku põlve ristside on rebenenud, vaja on operatsiooni ja siis järgneb taastumine," selgitas Otto-Robert Lipp klubi kodulehel.

Noorele ründajale sai saatuslikuks 2. juunil Tartu Tammekaga mängitud võiduka kohtumise 66. minut, kui ta oli sunnitud väljakult lahkuma, sest keset rünnakut väänas ta õnnetu sammuga ise oma põlve.

„Hooaja algus oli lubav, aga see vigastus näitas kohe ära, mis koht mul on nõrk,“ märkis Otto-Robert Lipp. „Selgelt oleks vaja teha lihased tugevamaks ning pean kõvasti vaeva nägema, et kere ja jalad tugevamaks saaks, et vigastust enam ei juhtuks. Tegelikult on vaja igal pool kõvasti juurde panna nii tehnikas, kui kordnatsioonis. Pean tunnetama, mida ma väljakul teen ja pean õppima jalgpallist paremini aru saama.“

Otto-Robert Lipu trumbiks on tema kiirus ja mõned aastad tagasi jooksis ta 100 m ajaga 11,9. Samuti on ta Tallinna koolidevahelistel võistlustel tulnud kaugushüppe meistriks.

"Mind on palju kutsutud kergejõustikutrenni, aga olen ikkagi eelistanud jalgpalli," tõdes ründaja, kelle hinnangul on ka vanameister Sander Laht ja Joonas Soomre kiired mängijad ning tema puudumisel rünnakul probleeme ei tohiks tulla.