17-aastane Keila Jalgpalliklubi kasvandik tõmbab järgmisel hooajal selga Eesti hõbedameeskonna särgi

Kelement on kahel viimasel aastal saanud Esiliiga B-s ehk Eesti tugevuselt kolmandas liigas saanud kirja 54 mängu ja löönud 13 väravat.

"Mul on väga hea meel, et mulle on antud võimalus liituda Paide Linnameeskonnaga. Esimeste nädalate põhjal on trennid väga hea tasemega ning treenerid nõudlikud. Meeskond on mind hästi vastu võtnud ja sisekliima on hea. Üritan endast anda iga trenn ja mäng 110%, et jõuda järjest lähemale oma unistusele. See on minu karjääris suur hüpe ning loodan ennast tõestada treeneritele. Omapoolt üritan aidata niipalju, et tuleksime järgmine aasta meistriks. Soovin edu ka enda kasvatajaklubile Keila JK-le!" ütles Kelement Paide linnameeskonna Facebooki lehel avaldatud uudises.

Paide linnameeskonna spordidirektor Gert Kams: "Marten Henrik on juba aastaid nii noorte kui ka meestejalgpallis oma klubis kandvat rolli täitnud. Tegu on loomingulise mängijaga, kelle resultatiivsusnäitajad on heal tasemel. Oleme Marteni tegemisi jälginud läbi mitme aasta. Hooaja vältel õnnestus Martenit näha ka meie treeningprotsessis ning vaatamata oma noorele eale suutis ta kiiresti kohaneda tippjalgpallis tulenevate nõudmistega. Marteni karjääris on kätte jõudnud aeg, et astuda samm edasi ja klubina pakume selleks häid tingimusi."