15-aastast tüdrukut seksuaalselt ahistanud treener on uurimise all

Soome jalgpalliliit sai ahistamisjuhtumist teada 4. juunil. Uurimise all on ühe Helsingi jalgpalliklubi treener.

Jalgpalliliit on küsinud selgitusi nii treenerilt kui tema endiselt ja praeguselt koduklubilt ning on suhelnud ahistatud jalgpalluri vanemate ja Soome spordieetika keskusega.

Ahistatud tüdruk tunnistas, et on viimane aasta vaevelnud motivatsioonipuuduse käes ning see on tingitud olnud just tema endise treeneri seksuaalsest ahistamisest. Mängija sõnul koges ta ahistamist nii treeneri sõnumite kui sotsiaalmeedia vahendusel.

Pärast pikka kõhklemist otsustas tüdruk juhtunust rääkida oma vanematele, kes edastasid selle informatsiooni jalgpalliklubile. Klubi kuulas treeneri üle ning vallandas ta 2019. aastal.

Soome jalgpalliliidu pressiteatest selgub, et mängija vanemad esitasid kaebuse ka politseile, kuid ametivõimud leidsid, et juhtum ei vastanud kuriteo tunnustele.

Ahistamisskandaali sattunud treeneri uus klubi on määranud juhendajale uurimise ajaks ajutise treenerina tegutsemise keelu.

Soome jalgpallliit nõuab ühtlasi selgitust, miks neile laekus info aasta tagasi toimunud ahistamise kohta alles nüüd.