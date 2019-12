13-kordne Eesti jalgpallimeister loobus naiste liigades osalemisest

„Esmalt tahan südamest tänada kõiki mängijaid ja treenereid, kes on meie klubi aastate jooksul esindanud. Tulemused räägivad iseenda eest! Suur aitäh meie headele toetajatele OÜ Savi, AS Danspin, Hummel, Medical SPA ja hotell Estonia, Pärnu linn ning kõik teised, kes meid aidanud on,” lausus Pärnu JK president Raio Piiroja.

„Loobumisotsus on jalgpalliavalikkuse jaoks ilmselt ootamatu, samas oleme klubi sees probleeme pikalt näinud. Naiskond paiknes aastaid kahes osas, Pärnus ja Tallinnas, mis kahtlemata väsitab vaimselt ja füüsiliselt ning teeb võistkonna arendamise raskeks. Teine oluline punkt oli meie teeneka ja kogenud põlvkonna lõpetamine,” selgitas Piiroja.

„Keskendume nüüd järelkasvuga tegelemisele ja loodan, et selle baasil kasvab üles uus põlvkond, kellega tuleme ühel hetkel naiste jalgpalli tagasi,” lisas endine tippjalgpallur.

Eesti Jalgpalli Liidu (EJL) peasekretär Anne Rei tänas Pärnu Jalgpalliklubi, kõiki mängijaid ja toetajaid pikaaegse ja olulise panuse eest naiste jalgpalli.

„Mõistagi on meil väga kahju, et Pärnu JK loobus. Suhtlesime pikalt Pärnu JK esindajatega ja proovisime kaasa aidata lahenduse leidmisele, aga see polnud võimalik,” märkis Rei.

„Oleme naiste jalgpallis tegutsevate klubidega aktiivselt suhelnud ja saame kinnitada, et kandepind on piisav, et järgmiseks hooajaks kaheksa võistkonnaga Meistriliiga komplekteerida,” lisas EJLi peasekretär.

Tavapäraselt kinnitab EJLi juhatus nii naiste Meistriliiga kui ka meeste Premium liiga, Esiliga ja Esiliiga B koosseisu enne aasta lõppu.