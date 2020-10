11 armeenlase test oli negatiivne, kuid Flora mäng lükati edasi

Eesti jalgpalliliidu infojuht Mihkel Uiboleht ütles Delfile ja Eesti Päevalehele, et mäng saanuks toimuda vaid juhul, kui täna õhtuks tulnuks Armeeniast kinnitus, et kõigi Tallinnas käinud jalgpallurite koroonatest osutus negatiivseks.

"Saime 11 (Armeenia) mängija testi vastused, need olid kõik negatiivsed. Kuid sellest 11-st vaid neli käisid Eestiga mängus väljakul. Kuna me ei saanud Armeeniast kõigi mängijate vastuseid, siis pühapäevast Flora ja Transi mängu ei toimu. See lükatakse edasi," sõnas Uiboleht.

Ta lisas, et jalgpalliliit loodab lähipäevadel saada ka ülejäänud Tallinnas käinud armeenlaste testide tulemused.

Eneseisolatsioonis viibivad hetkel kolmapäeval Rahvuste liigas Eesti-Armeenia mängus platsil käinud üheksa FC Flora ja üks Viljandi Tuleviku mängija. Nende isolatsioon lõppeb teisipäeval.

Teema võeti jutuks ka tänases Betsafe'i jalgpallipodcastis (38. minuti paiku), kus räägiti, et armeenlastelt proovide võtmise muudab keerukaks tõsiasi, et mängijad ei lahkunud Eestist ühiselt, vaid erinevate lendudega ning osad mehed sõitsid isegi autoga üle idapiiri ja sealt siselendudega üle Venemaa edasi.

Armeenia-mängus platsil käinud Flora ja Viljandi mängijad: Rauno Sappinen, Märten Kuusk, Vladislav Kreida, Frank Liivak, Vlasij Sinjavski, Konstantin Vassiljev, Mark Anders Lepik, Martin Miller, Michael Lilander (kõik Flora), Pavel Marin (Viljandi).