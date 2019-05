10 vooru mängitud: FC Flora jätkab endiselt täiseduga

Meistrivõistluste teise ringi alustuseks alistas Flora võõrsil 3:1 Viljandi Tuleviku. Flora asus 39. minutil juhtima Vlasi Sinjavski tabamusest. 66. minutil suurendas külaliste eduseisu Herol Riiberg.

78. minutil lõi Viljandi poolelt ühe värava tagasi Kaimar Saag, kuid 84. minutil vormistas Martin Miller florakate 3:1 võidu.

Flora on 30 punktiga tabelis selge liider. Teisel positsioonil oleval FCI Levadial on 24 silma. Kolmas on Paide Linnameeskond 20 punktiga. Ühe mängu vähem pidanud Nõmme Kalju on 15 silmaga neljas.