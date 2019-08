Ülivalusa kaotuse saanud eestlane jätkab suurel e-spordi turniiril jahti võidule

Oma alagrupis üheksa võistkonna seas teise koha saanud Team Secret kaotas pea neli tundi kestnud vastasseisus mängudega 1:2 võistkonnale Evil Geniuses. Otsustavas kolmandas mängus oli Team Secretil sealjuures kohtumise keskpaigas suhteliselt kindel eduseis, kuid vastaste väga tugev lõpp kallutas olukorra vastupidiseks.

Otsustavat kohtumist vaatas Twitchis üheaegselt enam kui veerand miljonit huvilist. Kokku oli mängu vaatajaid ilmselt veel rohkem.

Lohutusringis läheb Team Secret vastamisi Mineskiga, kellega nad alagrupis 1:1 viigistasid.

Võitjaringi võitja läheb lõpuks suures finaalis kokku lohutusringi parima meeskonnaga, seega on Team Secreti jaoks võimalik veel peavõidu püüdmine, kuid selleks on vaja edasist veatut turniiri.

The Internationali auhinnafond kasvab pidevalt ning on praeguseks kerkinud enam kui 33 miljonile USA dollarile. Võitjameeskond teenib sellest 45 protsenti ehk praeguse seisuga 15 330 633 dollarit. Võistkonda kuulub neli mängijat ja üks treener, Puppey on sealjuures Team Secreti kapteniks.