Telia Open CS:GO turniiril on selgunud kuus parimat meeskonda

Telia esimese e-spordi turniiri CS:GO poolfinaalis võidutses ülekaalukalt võistkond aNimaleGG, kes alistas infect gamingu tulemustega 16:6 ja 16:10.

Teises poolfinaalis oli võistlus juba tunduvalt pingelisem. Kuigi võistkondade N6udepesuvahend ja Korras kamh vastaseisus haaras endale esimese võidu Korras kamh, teenis endale finaali pääsu 2:1 võitudega võistkond N6udepesuvahend.

Finaal algas põnevalt, kus esimene mäng läks kahele lisaajale ja kulmineerus N6udepesuvahendi võiduga, kuid seal ka võistkonna jõud rauges. Järgmises kahes mängus saavutas 16:6 tulemustega endale võidu aNimaleGG.

Mõlemad meeskonnad tagasid endale koha liiga TOP 8-s, kus selgub üldvõitja juba nädala pärast.

Telia Open CS:GO on e-spordi turniir, mis kestab 6 nädalat FACEITi keskkonnas. Esimesel neljal nädal toimub iga nädal uus turniir, kus esimesel päeval selgitatakse parim neljast võistkonnast ning teisel päeval parim ülejäänud kolmest. Esimese nelja nädala 1. ja 2. koht liiguvad automaatselt TOP 8 hulka, kes mängivad 5. ja 6. nädalal, et välja selgitada Telia Open CS:GO 2020 võitja. Turniiri auhinnafond on 5000 €