Telia Open CS:GO liiga eelturniirid on jõudnud poole peale

Turniiri veerandfinaalis võidutses meeskond N6udepesuvahend, kes teenis pääsu nädalavahetusel peetavasse poolfinaali, alistades 16:8 tulemusega heaproovi.

Samuti on esile kerkinud mitmeid uusi meeskondi. Uue tulijana näeme poolfinaalis N6udepesuvahendi vastasena meeskonda Korras Kamh, kes tasavägises poolfinaalis alistas 16:14 tulemusega Fragmine’i.

Teise poolfinaali paari moodustavad meeskonnad infect gaming ja aNimaleGG. Infect gaming oli veerandfinaalis 16:12 tulemusega parem ezwinist ja aNImaleGG suutis alistada eelmistel eelturniiridel samuti veerandfinaali jõudnud 16:8 tulemusega Levadia-Elionsitest.

Telia Open CS:GO on e-spordi turniir, mis kestab 6 nädalat FACEITi keskkonnas. Esimesel neljal nädal toimub iga nädal uus turniir, kus esimesel päeval selgitatakse parim neljast võistkonnast ning teisel päeval parim ülejäänud kolmest. Esimese nelja nädala 1. ja 2. koht liiguvad automaatselt TOP 8 hulka, kes mängivad 5. ja 6. nädalal, et välja selgitada Telia Open CS:GO 2020 võitja. Turniiri auhinnafond on 5000 €.

Järgmine Delfi TV ja Telia Inspira telekanali CS:GO turniiri otseülekanne on eetris pühapäeval kell 12:00.