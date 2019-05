TÄNA DELFI TV-s | Selgub virtuaalmängu NBA 2K19 Eesti koondis kohtumiseks Lätiga

Delfi teeb tänasest kvalifikatsiooniturniirist otseülekande kell 20.00 - 00.00/01.00.

Korvpalliliidu presidendi Jaak Salumetsa sõnul on ürituse laiem eesmärk spordiala populariseerimine. „Virtuaalsetel mängudel on tänasel päeval väga suur harrastajate hulk ja alaliidu põhiline eesmärk on läbi selle kõnetada noori ning neid päris korvpallile lähemale tuua,“ sõnas Salumets.

O’Learyse spordirestoran ja meelelahutuskeskus, kus kvalifikatsiooniturniir peetakse, on mõeldud kõigile spordisõpradele, kus näidatakse suuremaid ning väiksemaid spordiülekandeid vastavalt publiku soovile.

„E-sport on maailmas üha enam populaarsust kogumas, seda eriti nn „uue põlvkonna“ seas. O’Learys on just õige koht, kuhu kõik e-spordihuvilised kokku tuua ning läbi viia NBA 2k19 kvalifikatsiooniturniir,“ sõnas O’Learyse tegevjuht Henry Ratasepp. „O’Learys on arvestanud tänapäeva noorte huvidega ning meie meelelahutusmaailmas on neile mõeldud ka erinevad virtuaalreaalsuse mängud,“ lisas Ratasepp.