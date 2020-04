TÄNA DELFI TV-s | Neljas mängude nädal algab! Arvutimängurid võistlevad CS:GO e-spordi turniiril Telia Open

Eelmisel ehk kolmandal nädalal tuli võitjaks meeskond aNimaleGG, kelle paremust pidi finaalis tunnistama meeskond N6udepesuvahend. Mõlemad meeskonnad tagasid endale koha liiga TOP 8-s, kus selgub üldvõitja juba nädala pärast.

Telia Open CS:GO on e-spordi turniir, mis kestab 6 nädalat FACEITi keskkonnas. Esimesel neljal nädal toimub iga nädal uus turniir, kus esimesel päeval selgitatakse parim neljast võistkonnast ning teisel päeval parim ülejäänud kolmest. Esimese nelja nädala 1. ja 2. koht liiguvad automaatselt TOP 8 hulka, kes mängivad 5. ja 6. nädalal, et välja selgitada Telia Open CS:GO 2020 võitja. Turniiri auhinnafond on 5000 €.