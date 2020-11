OTSEÜLEKANDED DELFI TV-s | 17. novembril algab sügisene Telia Open CS:GO e-spordi turniir

CS:GO turniir toimub sel korral viiel järjestikusel nädalal vahemikus 17. novembrist kuni 20. detsembrini ning turniiri auhinnafond on 5000 eurot. Võitjameeskonna auhind moodustab sellest 1500 eurot.

Turniirist on oodatud osa võtma kõik Eesti võistkonnad, mille kapten peab olema täisealine ning ülejäänud liikmed vähemalt 16-aastased. Võistkonnad saavad end turniirile registreerida SIIN.

CS:GO e-spordi turniirile ning seal osalevatele võistkondadele saab kaasa elada ka telepildi vahendusel, kuna turniiril toimuvaid vastasseise kannavad üle nii Telia Inspira kanal kui Delfi TV. Inspira kanalis toimuvad ülekanded pühapäeviti algusega kell 12:00. Delfi TV-s teisipäeval kell 18:00 ja pühapäeval kell 12:00.

Telia Open CS:GO e-spordi turniir toimub teist korda. Esimene, sel kevadel aset leidnud turniir osutus väga populaarseks ning sellele pani end kirja enam kui 100 võistkonda ehk rohkem kui 500 mängijat.

“Counter-Strike: Global Offensive” ehk CS:GO on üks populaarsemaid e-spordi mänge. Tegemist on taktikalise tulistamismänguga, kus kahel viieliikmelisel meeskonnal tuleb teineteist üle kavaldada – ühel poolel ründav tiim ehk terroristid, kes peavad vastase kaardipoolele paigaldama pommi ning vastaspoolel eriüksuslased, kelle ülesanne on terroristide tegevus peatada.