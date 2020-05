OTSE DELFI TV-s | Telia Openil selgitatakse välja viienda nädala parim meeskond

Telia Open CS:GO on e-spordi turniir, mis kestab 6 nädalat FACEITi keskkonnas. Esimesel neljal nädal toimus iga nädal uus turniir, kus esimesel päeval selgitati parim neljast võistkonnast ning teisel päeval parim ülejäänud kolmest. Esimese nelja nädala 1. ja 2. koht liikusid automaatselt TOP 8 hulka, kes mängivad 5. ja 6. nädalal, et välja selgitada Telia Open CS:GO 2020 võitja. Turniiri auhinnafond on 5000 €.

