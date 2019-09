Novembris toimub Saku Suurhallis e-spordi festival, auhinnafond üle 200 000 dollari

Cosplay mannekeenide allee - esimest korda Eestis



Cosplay on etenduskunst, kus osalejad, kes kutsutakse cosplayer'iteks, kannavad kostüüme, et etendada mõnest joonisfilmist, animest, koomiksist, videomängust või telesarjast pärit kindlat tegelaskuju. HyperTown TLLi ajal tuleb kõikidest Balti riikidest kokku üle 100 cosplayer'i, et luua pealaval ainulaadne show ning võistelda omavahel parima kostüümi ja etenduse tiitli eest. Kõikide esitluste kohtunikeks on maailmakuulsad cosplayer'id.

Lisaks on HyperTown TLLi külastajatel esimest korda võimalus näha lähedalt cosplayer'ite käsitööoskusi, jalutades läbi cosplay mannekeenide allee, kus on erilist rõhku pööratud cosplay-kostüümidele, mille seast saab rahvas valida ka oma lemmiku.

Eesti kõige mõjukamad sisuloojad

HyperTown TLL toob kohale valiku Eesti kõige populaarsemaid ja edukamaid YouTube'i, Twitchi, Instagrami ja Facebooki sisuloojaid. Külastajatel on unikaalne võimalus näha oma silmaga enda lemmikuid, saada teada nende edu saladusi ja seda, kuidas ise saavutada erinevates portaalides sisu tootmisega kuulsust ja edu, pildistada end koos oma iidolitega ning esitada neile küsimusi.

Baltimaade üks suurimaid e-spordi ja elustiili festivale HyperTown TLL toimub 23. ja 24. novembril Saku Suurhallis Tallinnas. Festivali piletid on juba saadaval aadressil hypertown.pro. Soodushinnaga eelmüügi- ehk early bird pileteid müüakse kuni 1. oktoobrini. Piletite hinnad on järgmised: kahe päeva early bird pilet 21.30 €, ühe päeva pilet ‎17.20 € ja VIP-piletid ‎60.40 €.