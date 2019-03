Nõmme Kalju teeb esimese Eesti klubina suure sammu ning asutab oma e-spordi võistkonna

NKFC eSPORTS TEAMi esimesteks liikmeteks on Eesti ühed parimad FIFA mängijad Henry William Heinola ning Marko-Alari Lont. Marko, tuntud ka kui „Maroco“, on pea aasta teinud regulaarseid otseülekandeid Twitch.tv portaalis, mängides FIFA-t ning kasvatanud sellega ka regulaarse jälgijate kogukonna. Mõlemad mängijad on võitnud mitmeid turniire, sealhulgas Eesti Virtuaalpallurite võistlussarjas ja Mängude Öö FIFA turniire. Henry hakkab kandma särginumbrit 24 ja tema eSportlase nimeks saab NKFC_Henry, Marko särginumber saab olema 11 ja tema eSportlase nimi on NKFC_Maroco.

Mängijad olid Nõmme Kalju eSpordi meeskonnaga liitumise üle rõõmsad. „Tunnen, et oleme väga suure asja ees ja teeme veel suuremaid samme edasi. Väga põnev on olla professionaalse Eesti eSpordi kultuuri loomise keskmes. See on andnud mulle täiesti uue hingamise,“ kommenteeris Marko. Henry lisas: „Mul on suur au esindada NKFC eSpordi meeskonda ja olla üks kahest esimesest mängijast Eestis. See on mulle suur võimalus areneda nii meeskonnas kui ka individuaalselt. Olen väga põnevil, kuhu see tee viia võib.“

Eesmärke kirjeldades sõnas Marko: „Tahame arendada ja edendada eSpordi kultuuri Eestis. Soovime näidata, et sellega on Eestist võimalik jõuda maailmas tipptasemele ning enda tulevikku kindlustada.“ „Lisaks on eesmärk viia Eesti eSport maailmapildile. Meil on selleks kõik võimalused olemas ja nüüd oleme astunud esimese konkreetse sammu,“ täiendas Henry.

Nõmme Kalju eSpordi osakonna partner on videoproduktsiooni ja otseülekannetega tegelev ettevõte 24h Production. Aastal 2016 loodud ettevõte kajastab pokkeri ja eSpordi sündmusi, teeb otseülekandeid ning arendab valdkonna turundusstrateegiat. 24h Productionil on laialdane ja stabiilne kliendibaas üle terve Euroopa, sealhulgas tehakse DelfiTV otseülekandeid.

24h Production tegevjuht Tim Vaino kommenteerib koostööd: „24h Productioni ja Nõmme Kalju väärtused ühtivad igal tasemel – me vaatame alati tulevikku, meil on selge visioon ja oleme oma tegemistes innovatiivsed. Suurte jalgpallihuvilistena ei tekkinud meil kahtlust, et meil on koos Nõmme Kaljuga võimalus midagi väga suurt ära teha. Me oleme juba pikemat aega näinud eSpordis tulevikku.“

Ettevõtte eesmärgid võttis Vaino kokku: „Me tahame anda panuse Eesti eSpordi kultuuri kasvule ja populariseerimisele. Selleks plaanime tuua nii olemasolevatele fännideni kui ka tuleviku toetajateni sisukad kaadrid eSpordist.“

Nõmme Kalju FC president Kuno Tehva lisab: „Oma eSpordi osakonna loomisel jalgpalliklubi juurde seisab Nõmme Kalju selle eest, et luua Eestisse organiseeritud virtuaalspordi ökosüsteem, kust kasvaks süsteemselt välja maailmatasemel eSportlasi ning mida oleks mugav kõigil huvilistel jälgida. Eesti on kinnistunud maailmakaardile e-riigina, mistõttu eSpordile hoogu andmine on järgmine loogiline samm. Esport on Eesti suur võimalus, kõik eeldused jõudmaks maailma eSpordi tippu on meil olemas, sest eSport ei tunne piire ja virtuaalmaailmas suudame ka meie megastaadioneid ehitada.

„Nutiajastuga ei pea võitlema, maailm meie ümber on muutumises ja meie ülesanne on sellega kohaneda ning uute trendidega sammu pidada. Usume, et digipööre jalgpallis aitab tuua X ja Y põlvkonna jalgpalli juurde, ühendades omavahel virtuaal- ja pärismaailma jalgpallikogukonnad“, lisas Tehva.

Tänaseks on NKFC eSpordi meeskonnaga liitunud juba kaks sponsorit kelleks on Isport ja Impulss. „Kuna Isport on Kalju pikaaegne partner, siis toetame Kalju kõiki uusi algatusi ja ettevõtmiseid, oleme seda teinud varem ja läheme ka nüüd kaasa. Espordi sellisel kujul tiimi loomine on väga uuenduslik eesti jalgpallis ning see kõik propageerib rohkem jalgpalli ning toob tulevikus üha rohkem noori jalgpalli juurde“ sõnas Ispordi juhatuse esimees Jaanek Metsva. Impuls turundusjuht Gerda Mändsalu lisas: „eSport on meie tulevik ja kuna meie väga hea partner Nõmme Kalju astub täna sammu eSpordi maailma otsustasime sellega liituda ning anda oma panuse, sest leiame, et meie eluviis on meie moodi“.

Täna toimus ka Hiiul, Nõmme Kalju jalgpallimeeskonna ja NKFC eSport Team-i vaheline sõpruskohtumine, kus mängiti Play Station konsoolil FIFA’19 mängu. Kohtumisel osalesid NKFC eSport sportlased Maroco ja Henry ning Nõmme Kaljut esindasid Premium Liiga parim väravakütt Liliu ja Nõmme Kalju kapten Maximiliano Uggé. Kohtumise võitis NKFC eSport Team seisuga 4:0.