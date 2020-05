NÄDALAVAHETUSEL DELFI TV-s | Balti jalgpall kolib karantiinist virtuaalmurule

Ehkki järjepanu saavad profimeeskonnad taas ka päris pallimurul treenida, peetakse võistlusi tiitli peale kodumugavustes. Nii Eestist, Lätist kui ka Leedust asuvad võistlustulle kõrgliiga klubide mängijad, kellest parimad lähevad vastakuti Baltic eCupi finaalturniiril.

9.-10. maini toimuvatel kvalifikatsiooniturniiridel, mille kohtumisi kannab otse-eetris üle Delfi, tõmbavad virtuaalputsad jalga kümme Eesti jalgpallurit viiest klubist, kümme pallurit kümnest klubist Lätis ja 11 mängijat kuuest klubis Leedus. Iga riigi neli parimat pääsevad 12.-13. maini toimuvale Baltic eCupi finaalturniirile.

„Äärmiselt hea meel on töötada niivõrd tugevate ja professionaalsete partneritega üle kogu Baltikumi, et pakkuda unikaalset vaatemängu seiskunud jalgpallimaailma toetuseks,“ selgitas eFootball Estonia arendusjuht Marko Lont.

Sama meelt on ka Läti kõrgliiga Virsliga juht Maksims Krivunecs, kelle sõnul on turniir oluline maamärk: „Meil on võimalus võtta üksteisega mõõtu täiesti uuel tasandil. E-sport on üks viimaste aastate olulisemaid trende spordimaailmas. Muidugi oleme ka väga elevil, et seda kogemust Eesti ja Leedu kolleegidega jagada – usun, et see on meie lähedasema koostöö esimene peatükk.“

Koostöösse usub ka Leedu kõrgeim A Lyga president Jan Nevoina, kelle sõnul võiks see viia üleüldiselt kolme kõrgliiga suurema koostööni. „Kindlasti annab see turniir Baltikumi jalgpallisõpradele mõnusat tunnet neil rasketel aegadel.“

Mänguülekannetele annavad vürtsi Eesti rekordinternatsionaalide sekka kuuluv Marko Kristal ja tuntud jalgpallifunktsionär Indrek Petersoo, lisaks ka professionaalsed e-jalgpalli spetsialistid Marko Lont ja Henry William Heinola. Venekeelse kommentaari eest hoolitsevad ründeäss Vladimir Voskoboinikov ja saalijalgpallikoondise peatreener Dmitri Skiperski. Mõistagi hüppab stuudiost läbi teisigi tänaseid ja endisi jalgpallurerid, kes ülekannetele hoogu lisavad.

„Tahame selle turniiriga anda kõigile vuti-ja spordifännidele võimaluse taas oma lemmikuid vaadata ja toetada. Võistlus ning sõu tulevad võimsad, loodetavasti on see kõik alles e-jalgpalli võidukäigu algus,“ rõhutas Marko Lont.