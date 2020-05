Kas nüüd, kui sport on ülemaailmsel koroonapausil, näeme tulevikku? Loodetavasti mitte. Loodetavasti. Kuigi juba ilmuvad artiklid, et e-sport on saanud võimaluse võimsaks plahvatuseks ja võib peagi asuda õõnestama pärisspordi alustalasid. Noored, räägitakse, hindavatki nobedate näppudega „Pöial-Liisisid” rohkem kui Cristiano Ronaldot, LeBron Jamesi või Lewis Hamiltoni ning eelistavad jälgida virtuaalset tapmist ja tagaajamist.