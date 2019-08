Eesti jalgpallikoondis on värskes PES-i videomängus litsenseeritud, Eesti osaleb e-jalgpalli EM-il

Uus ettevõtmine kannab nime UEFA eEURO 2020, kus võisteldakse KONAMI eFootball PES 2020 mängimises. Osalemiseks on kutse saanud kõik 55 UEFA liikmesriiki.

Eesti Jalgpalli Liit (EJL) sõlmis KONAMI-ga kokkuleppe, millega Eesti meeste koondis lisandub eFootball PES 2020 võistkondade valikusse. Uues mängus on Eesti meeste koondise vorm kujutatud selliselt nagu päriselus, lisaks luuakse reaalsete mängijate baasil profiilid.

„Jalgpall on lisaks spordialale populaarne ka arvuti- ja videomänguna. Lööme UEFA uues algatuses kaasa, rõhutades loomulikult, et tegu on videomänguga, millel on hoopis teine mõju inimesele kui sellel jalgpallil, mida reaalselt mängitakse," selgitas EJLi peasekretär Anne Rei.

UEFA eEURO 2020 finaalturniir toimub järgmise aasta 9.-10. juulini Londonis enne meeste EM-finaalturniiri finaali. Eestis toimuva eelvõistluse osas annab jalgpalliliit lisainfot lähikuudel.

eFootball PES 2020 mängu leiab PlayStation®4, Xbox One™ ja PC STEAM-ist alates 10. septembrist Lõuna- ja Põhja-Ameerikas, Euroopas ja Aasias ning 12. septembrist Jaapanis, samuti saab juba esitada mängu eeltellimusi (Standard Edition või Legend Edition).

Ametlik UEFA EURO 2020 DLC (allalaetav lisa – toim.) saab olema mängule lisatasuta allalaetav 2020. aasta teises kvartalis.