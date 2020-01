Eesti e-sportlane tõusis maailma edetabelis esikümnesse

Kool tunnistas hltv.org-ile antud usutluses, et tema teekond maailma tippu on olnud üsna ainulaadne, sest kuna tema koduregioonis ei olnud tipptasemel meeskonda, kus mängida, tõusis ta esile läbi FACEIT-i platvormi, kus sai rinda pista maailma e-spordi tähtedega.

"Ma arvan, et minu juhtum on vägagi unikaalne. Ma suutsin end tõestada ning ma usun, et ma olen näide, et superstaarid võivad sündida üleöö. Praeguseks on juba ka teisi mängijad, kes on FPLi (FACEIT Pro League`i) kaudu esile tõusnud," sõnas Kool.

Mullu detsembris võitis Kool oma tiimiga Mousesports CS:GO mängu ESL Pro League sarja 10. hooaja ning koos sellega 250 000 dollarit auhinnaraha.