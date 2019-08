Eesti e-sportlane alustab täna öösel jahti 14 miljonile dollarile

Sel hooajal kaks suurt turniiri võitnud Team Secret läheb sealjuures võistlustele vastu favoriidina, kuna on maailma jooksva edetabeli liider. Viimane võistlus Team Secretil aga ebaõnnestus.

Sealjuures on Hiinas Shanghais toimuva turniiri auhinnarahad meeletud: kogu võistluse auhinnafondiks on ligi 33 miljonit dollarit, võitjavõistkond saab sellest 45 protsenti - praeguse seisuga on võitjale välja pandud 14 965 424 dollarit. Ühte võistkonda kuuluvad viis mängijat ja üks treener.

Kokku alustab jahti tiitlile 18 meeskonda, kes on esialgu jagatud kahte alagruppi. Play-off faasis toimib ka lohutusring, seega ei tähenda varakult saadud üksik kaotus veel lootuste kustumist.

Võistlusi saab otseülekandes jälgida Twitchi vahendusel.

Turniiri kodulehekülg