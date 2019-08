E-jalgpalli MM-i võitja pälvib ligi 225 000 euro suuruse auhinnaraha

FIFA e-jalgpalli MM-il osaleb 32 parimat sportlast. Alates mullu septembrist on võistlejad üle maailma püüdnud kvalifitseeruda e-jalgpalli MM-ile ning kogunud selle tarvis vastavaid punkte. Need, kellel on suurimad skoorid, kutsuti osa võtma maailmameistrivõistlustest, vahendab ERR Sport.

MM-i favoriidiks peetakse Mosaad "Msdossary" Aldossary't, kes võidutses maailmameistrivõistlustel ka mullu. Tema suurimaks rivaaliks ennustatakse 18-aastast Donovan "Tekkz" Hunti.