Clement "Puppey" Ivanov on jahti 15 miljonile alustanud täiseduga

Üheksa võistkonnaga alagrupis on Team Secret esimesed kaks vastast alistanud ning hoiab ainsana oma grupis täisedu. Iga vastase vastu peetakse kaks matši.

Alagrupist edasi pääsevad üheksast võistkonnast kaheksa, kuid neli esimest lähevad põhitabelisse ning neli järgmist lohutusringi. Põhitabeli eelis on see, et kaotuse korral saab võistlust lohutusringis jätkata ning endiselt võidu nimel heidelda, lohutusringis tähendab kaotust väljalangemist.

Hiinas Shanghais toimuva turniiri auhinnafond on pööraselt suur ning kasvab veelgi: kogu võistluse kohta on see kokku juba üle 33 miljoni dollari, sellest läheb võitjavõistkonnale (neli mängijat ja üks treener) 45% ehk praeguse seisuga 15 066 314 dollarit.

