Andekas e-sportlane suri 21-aastaselt südameinfarkti

Perekond kinnitas teisipäeval USA meediale, et Henriquez sai lühikese aja jooksul koguni seitse südameinfarkti ja see põhjustas ka tema surma.

"Tõsi on see, et Maurice'il oli pühapäeva õhtul südameatakk. Ta sai esmaspäeval kolm ja täna (teisipäeval - toim.) veel neli infarkti," kirjutas e-sportlase ema Connie Henriquez Twitteris.

Ema lükkas ühtlasi ümber sotsiaalmeedias levima hakanud kuuldused, et kuna Maurice võitles depressiooniga, võttis ta endalt ise elu.

"Mul on kohutavalt kurb näha sellist ebatõest infot, et minu poeg oli depressioonis ja tegi enesetapu," kirjutas Connie.

Perekond avaldas traagilise uudise järel pöördumise, kus seisab muu hulgas: "Me hindame kõigi armastust ja toetust. Samas paluksime praegusel ajal ka privaatsust."

Henriquez oli professionaalne e-sportlane juba alates 2014. aastast. Ta mängis "Call of Duty" liigas ehk CDL-is ning võitis kolm turniiri. Henriquez oli sarja paremuselt kaheksas mängija.