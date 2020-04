VÕIMAS! Simple Sessioni juubelivõistlused jõudsid 735 miljoni inimeseni üle maailma

San Franciscos baseeruva rahvusvahelise meediamonitooringu ettevõtte Meltwater koostatud raportist selgub, et tänavu 8. ja 9. veebruaril toimunud Simple Session 20 võistluste kajastused ulatusid potentsiaalselt umbes kolmveerand miljardi ehk 735 miljoni inimeseni üle maailma. Arvesse on võetud kõik digiruumis ilmunud kajastused: nii sotsiaalmeediapostitused kui ka ajakirjandusväljannete veebis ilmunud artiklid. Uuring hõlmas kolme kuu kajastusi jaanuri algusest kuni märtsi lõpuni. Antud numbrid ei sisalda telekajastusi, mis tõid veel umbes 10 lisamiljonit silmapaari.

Sotsiaalmeedias kajastus Simple Session 20 kvartali vältel 4259 korral (ingl mention). Sotsiaalmeedias peetakse mainimiste all silmas postitusi, kus viidatakse Simple Sessionile kas tekstis, jagatud postituse või kommentaari kujul. Arvesse läksid kõik sotsiaalmeediaplatvormid (Facebooki avalikud grupid ja leheküljed, samuti Twitter, Instagram, Youtube jms. platvormid). Arvesse ei läinud Snapchat, TikTok, VK ja Instagram Story'd jms. Menukaimaks kanaliks osutus Instagram, mis andis kogukajastuste hulgast 44%, järgnesid Facebook 27% ja Twitter 21%-ga. Ainuüksi Instagramis kasvas Simple Sessioni jälgijate hulk sel perioodil kümne tuhande jälgija võrra (hetkel 113 000, kokku kõigi sotsiaalmeediakanalite peale 273 000 jälgijat). Sotsiaalmeediaartiklite leviulatuseks hindas raport orienteeruvalt 422 miljonit inimest.

„Ligi kolmveerand miljardi inimeseni jõudmine teeb suurt rõõmu. See on kolmandiku võrra enam kui 2018. aastal, mil sarnase uuringu tellisime. Oma roll on siin kindlasti võistlustel osalenud 160 sportlasel 30 riigist, kellest paljud on omaette meediastaarid ja mõjuisikud tuhandete kuni miljonite jälgijatega,” sõnas Simple Sessioni eestvedaja Risto Kalmre.

Korraldaja sõnul on sotsiaalmeedia olnud Simple Sessioni kommunikatsioonis kesksel kohal juba aastaid. „Aastast aastasse võistlust korraldades oleme õppinud kasutama kõiki uusi meediakanaleid ning väljundeid, et õigete inimesteni jõuda. Täna on näiteks Instagram ja YouTube Simple Sessioni sihtrühma jaoks kõige olulisemad meediakanalid. Sel aastal võtsime kasutusele ka TikToki,” lisas Kalmre. Eraldi sotsiaalmeedia projekte võrsus ka mitmete partneritega koostöös. Näiteks kopereerides Venemaa BMXi sõitjate ning suunamudijatest paari Elizaveta Posadskikhi ja Roman Khayrutdinoviga tehti näiteks Visit Estonia #EstonianWay kampaania, milles tutvustati lisaks Simple Sessionile ka aktiivseid puhkamisvõimalusi Eestis.