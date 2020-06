VIDEO | Venemaa tiibvarjurid Posokhin ja Nikulin sooritasid suurejoonelise akrolennu

"Lennuks valmistumine võttis meil kaua aega. Esiteks polnud me täiesti kindlad, kas seadmed vastu peavad: ilma tegeliku praktikata tehtud arvutused ei anna enesekindlust ja teadsime, et kui midagi valesti läheb, ei saa me koos turvaliselt maanduda," kommenteeris 30-aastane Norilskist pärit sportlane, lisades: „Teine ja kõige raskem hirm oli startimine - mida rohkem asju õhusõidukile laadida, seda kiiremini see lendab. Akro-tiivad on iseenesest juba väga kiired: stardis tuleb joosta nii kiiresti kui võimalik. Tiiva koormamisel kahe raske mehega muutub kiirus ebareaalseks. Ainult tugev vastutuul võis meid aidata. Ideaalse koha leidmiseks tegime pooleteise nädala jooksul mitu proovilendu üksteisest eraldi."

Lennupäeval muutunud ilm sundis sportlasi otsima uut lähtekohta: „ronisime merepinnast 2320 m kõrgusele. Seisime 50 minutit kogu oma varustusega, üksteise külge kinnitatult, täiesti rahulikult ja ilma, et oleksime saanud korralikult liikuda ega istuda. Tuul oli madal ja edukaks stardiks tuli kiiresti joosta. Yaroslav kukkus stardi ajal ja lohises mööda maad 70 meetrit suurel kiirusel. Õhus, üksteisest eemaldudes, olime juba omas elemendis,“ kirjeldas Posohhin õnnestunud tandemlendu.