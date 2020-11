Tippmeeste trikki lihviv Henry Sildaru sai algavaks hooajaks suurepärase uudise

14-aastane freestyle-suusataja Henry Sildaru käib praegu võimaluse korral Soomes harjutamas ja soovib pikema lumelaagri teha uue aasta alguses Šveitsis. Põhjanaabrite juures treenides on Sildaru aina paremini käppa saanud kahekordse cork 1620, nii vasakule kui ka paremale poole pöörates. Tegemist on trikiga, mis on ka mitme tippmehe arsenalis.