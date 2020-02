Sydneyst pärit maailmameister: mulle meeldib Eesti külm ilm ja lumi

Kuigi tänavu on Eestis talvest asi võrdlemisi kaugel, siis 26-aastast Loupost see Eestisse tulemast ei takistanud. Austraallane oli siin juba viiendat korda, et osaleda iga-aastasel ekstreemspordifestivalil Simple Session. Kuigi igapäevaselt keskendub rattur BMX-i pargisõidule, siis ta on tipptasemel võistelnud ka BMX-i krossisõidus ning tunamullustel X-mängudel koguni kuldmedali seal võitnud.

Pargisõidu valitsevat maailmameistrit ootab ees karjääri kõige erilisem aasta. Nimelt on BMX-i freestyle-sõit tänavu esmakordselt kavas Tokyos toimuvatel olümpiamängudel. Olümpiakulda ihkava Loupose jaoks on Tallinnas toimuv Simple Session hea võimalus aasta suurimaks spordisündmuseks valmistuda.

„Siin saab heade sõitjatega koos aega veeta ja võtta osa ühest lahedast üritusest,” rääkis lõpuks teise koha saanud Loupos võistluse eel Eesti Päevalehele. „Minu jaoks on alati meeldiv tulla Tallinnasse tagasi ja nautida siinset külma ilma ning näha lund tänavatel. Siin on ühtlasi kõige rajumad peod. Hea on Eestis tagasi olla ning olen elevil, et saan taas võistelda.”