Simple Sessionil näeb võistlemas selle aasta maailmameistreid

Brandon Loupos on lisaks selle aasta maailmameistritiitlile võitnud kaks maailmakarikaetappi (sel aastal Hiroshimas ja 2017. aastal Budapestis) ning on saanud X-mängudelt ühe kulla ja ühe hõbeda. Hannah Roberts on naiste kahekordne maailmameister (2019 ja 2017) ning on neljal viimasel aastal võitnud maailmakarikasarja üldvõidu. Lisaks neile on Tallinna tulemas veel üks UCI maailmameister, 2018. aastal tiitli võitnud ameeriklane Justin Dowell.

Simple Session on ikka Eestisse toonud maailmatippe, nüüd on siia külla tulemas selle aasta UCI maailmameistrivõistluste esikümnest seitse meest ja kuus naist.

„Maailma tippude meile koju kätte toomine on olnud üks Sessioni eesmärke päris algusest peale,“ ütles Sessioni üks peakorraldajatest Risto Kalmre. „Nii näeme, kuhu on BMXi sõitjate tase maailmas jõudnud, näeme seda kõike oma silmaga live’is. See on äge. See on aga ka parim õppematerjal, mida Eesti oma BMX ratturitele pakkuda. Ainult tule ja vaata!“