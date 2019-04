Kohutav õnnetus: kaljulõhesse kukkunud profisuusataja hukkus

Erinevad uudisteportaalid väidavad, et Treadway kukkus umbes 100 jala sügavusse (~ 30 meetrit) lõhesse ning suri saadud vigastustesse. 34-aastane kanadalane sõitis parasjagu oma kodu lähedal üle jääga kaetud lõhe, kui pinnas tema jalge all purunes ning kuristik mehe neelas. Väidetavalt kulus päästjatel mitu tundi, et Treadway surnukeha üldse kätte saada.

Treadwayd jääb mälestama tema perekond: abikaasa Tessa ning kaks väikest poega, lisaks on tema naine lapseootel: paari kolmas poeg peaks sündima juuli alguses.

Kuna mehel elukindlustust ei olnud, on tema perekonna heaks hakatud GoFundMe platvormil raha koguma - praeguseks on fännid ja sõbrad kokku annetanud juba üle 260 000 dollari.