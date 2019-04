Järgmise aasta juunioride MM-il pääseb juba starti ka Henry Sildaru

Naiste pargisõidus oli stardis aga 13-aastane venelanna Ksenia Orlova, kes jõuab nõutud vanuseni 11. novembril ehk alles järgmisel hooajal. Delfi Spordi uurimise peale märkiski Rahvusvaheline Suusaliit FIS, et vanusepiiranguid on muudetud just pargi- ja rennisõidu ning Big Airi hüpete tarbeks. Juunioride MM-il saavad osaleda sportlased, kes on võistlushooaja lõppedes vähemalt 13-aastased.

Tänavu augustis 13-aastaseks saaval Henry Sildarul on seega järgmisel aastal võimalus teha sel tasemel debüüt. Võistluspaik ja -aeg on veel selgumisel.

„Henry ja juunioride tippude vahe on veel mäekõrgune. Mullu Cardronas oli pargisõidus selline tase, mis lubanuks võita ka X-Mängudel. Sel korral oli tase madalam. Siiski tahab Henry järgmisel aastal kindlasti võistelda,” tunnistas Tõnis Sildaru.