EOK premeeris Kelly Sildaru ja tema treenerit kokku 60 000 euroga

Eesti Olümpiakomitee president Urmas Sõõrumaa avaldas heameelt, et vaid pool aastat pärast kahe juunioride MM-i kuldmedali võitu sai meie sportlane kaela ka esimese täiskasvanute MM-i kulla. „Terve Eesti elab oma sportlastele tuliselt kaasa ning Kelly arengut ja võidusamme vaadates on kogu rahvas vaimustatult hinge kinni hoidnud. Selle taga, mis võistlustel tuleb näilise kergusega, on aastatepikkune raske ja pühendunud töö. Tunnustan Kellyt, tema treenerit, kogu peret, toetajaid ning Kelly kooli selle eest, et noorel inimesel on võimalik olnud pühenduda tippspordile ning teha seda naudinguga, kasvades sealjuures ka targaks tasakaalukaks nooreks inimeseks,“ lausus Sõõrumaa.

Rahvusvaheliste tiitlivõistluste medalipreemiad määratakse vastavalt EOK täitevkomitee poolt kinnitatud korrale. Selle kohaselt on olümpiaaladel täiskasvanute maailmameistrivõistluste kuldmedali võitmise korral sportlase preemia suuruseks 40 000 eurot. Treeneri preemia suuruseks on kuni pool sportlasele makstavast summast.

Väljamaksmisele kuuluvad preemiarahad eraldab EOK taotlusel Kultuuriministeerium.