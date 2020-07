Eluohtliku kukkumise järel koljuluu murdnud 12-aastane rulatäht: järgmise hetkena mäletan haiglas ärkamist

Lisaks käe- ja koljuluu murrule lõppes kukkumine Browni jaoks murtud sõrmedega ning rebenditega südames ja kopsus. "Ta maandus pea ees oma käe peale. Kui ta haiglasse toodi, kartsid kõik tema elu pärast," rääkis BBC-le tüdruku isa Stewart loetud päevad pärast õnnetust.

"See oli ta elu õõvastavaim kukkumine. Tal vedas, et ta ellu jäi. Sky ise püsib väga positiivne ja tugev. Kogu meditsiinipersonal on tema positiivsusest šokeeritud."

"Järgmise asjana mäletan haiglas ärkamist," rääkis Brown nüüd Telegraphile antud esimeses intervjuus pärast õnnetust. "Nad lubasid ainult ühe inimese mu perekonnast korraga vaatama. Olen üsna kindel, et nägin esimesena oma ema ja ta nuttis. See pani mind väga halvasti tundma. Nad olid kõik väga hirmul, kuid ma ei tahtnud seda."

Nüüdseks on juulis 12-aastaseks saanud Brown piisavalt taastunud, et saab juba taas tegeleda rulasõidu ning surfamisega. "Õnnetusi ikka juhtub ja ma ei taha, et see takistaks mul tegelemist sellega, mida armastan. Rulatamine on sõna otseses mõttes parim asi. See on teinud minust vapra tüdruku ning ma ei kavatsegi lõpetada."

"Tunnen ennast palju paremini," jätkas britt. "Minu käsi liigub hästi. Ma ei suuda seda siiski veel jätkuvalt täielikult painutada, sest see on kange. See on aga parem kui kips."

Video kukkumisest: