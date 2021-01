Delfi asus toetama Henry Sildaru

"Otsustasime Henry Sildarut toetada ja sõlmida Eesti Suusaliiduga lepingu, sest ka Delfi vaatab tulevikku ning Henry on noortele eeskujuks ja inspiratsiooniallikaks. Kui me suudame koos Henryga tuua rohkem noori sportima, oleme juba õnnestunud. Henry tippu pürgimise teekond on kindlasti raske ja konarlik, nagu see on tavaliselt spordimaailmas. Seisame Henry kõrval nii kajastaja kui toetajana, sest ta nooruslik energia on nakatav ning viib loodetavasti edasi kogu uue põlvkonna Eesti talisporti,“ kommenteeris Delfi ja Eesti Päevalehe peatoimetaja Urmo Soonvald. „Hindame Team Sildaru pühendumust kõrgelt ning selles, kui kirglikult nad oma tegemistesse suhtuvad, siin on Delfiga lihtne ühisosa leida,“ lisas Soonvald.

Sellest nädalast leiab Delfi spordiportaalist Henry tegemisi kajastava erirubriigi, kust saab Henry tegemiste kohta rohkelt eksklusiivset infot. Kindlasti on tulemas ka mitmeid põnevaid projekte.

„Oleme väga tänulikud, et kaasaelajad saavad edaspidi veelgi rohkem Delfi abil olla Henry tegemistega pidevalt kursis. Olgugi, et Pekingi olümpiale pääs on Henryl võidujooks ajaga, lisab koostöö Delfiga kindlust ja jõudu viia ellu Henry suur unistus jõuda Pekingi olümpiale,“ sõnas Tõnis Sildaru.