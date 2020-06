Meeste freestyle-suusatamises on tavapärane, et pargisõitjad tegelevad peale oma ala ka Big Airi hüpetega ja rennisõitjad jäävad ainult enda liistude juurde. Tipptasemel proovivad kõiki kolme ühendada ainult Suurbritannia lipu alla kolinud Gus Kenworthy ja hiljuti uue tulijana sellesse kategooriasse lisandunud norralane Birk Ruud. Sama sihi on võtnud ka Henry Sildaru. Praeguseks on kinnitatud plaan, et 2022. aasta Pekingi olümpiale pääsu hakkab ta püüdma kõigil kolmel alal.