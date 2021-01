X-Mängud tulevad tänavu Kelly Sildarule hoopis teisiti. Vastuseid tuleb juba praegu anda iga päev

USA telekompanii ESPN kinnitas detsembri keskpaigas, et tänavuse talve Aspeni X-Mängud ikkagi toimuvad. Need on pärast koroonapandeemia algust Põhja-Ameerika esimesed rahvusvahelisel tasemel freestyle-suusatamise ja lumelauasõidu tippvõistlused. Jõuproov on pealtvaatajatele suletud, kuid paljuski just telealana tuntud ekstreemsport soovibki seekord pakkuda fännidele senisest veelgi võimsamat virtuaalset kogemust.

Kui fännid saavad end mugavalt diivanile sättida ja trikke nautida, siis sportlastel tuleb ette võtta keeruline teekond võistluspaika. Kelly Sildaru peab juba praegu andma iga päev vastuseid, mida ja kuidas ta kavatseb USA-s teha. Muu hulgas on talle juba teada antud, et teisel pool Atlandi ookeani tuleb kanda hoopis teistsuguseid maske.