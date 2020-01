Võidukas Kelly Sildaru Delfile: X-Mängudeks sai sooja sisse. Midagi teistmoodi ei olnudki, et isa asemel oli Mihkel

„Roostes ma kindlasti ei olnud. Lume- ja suusatunnetus tuleb juba paari ringiga tagasi. Trikid ei kao ka ju vähapeal ära,“ tõdes Sildaru võidu järel, et ta tundis end rajal igati mugavalt.

Võistluse lõpp läks lõpuks aga päris põnevaks, kui 93,75 punktiga juhtinud Sildarut hakkas kimbutama hiinlanna Eileen Gu. Gu sai viimase laskumise eest lõpuks 93,25 punkti ja see andis talle teise koha.

„Alati on väga raske mõelda, mida kohtunikud mõnest esitusest arvavad. Seda eriti juhul, kui keegi teeb väga hea sõidu. Ikka oli oht, et ta läheb minust mööda. Eks see punktide ootamise osa on ikka kõige hullem,“ tõdes Sildaru Delfi Spordile, et närv tuli ikka sisse.

Võistlusrajal eestlanna sel korral endast päris maksimumi siiski välja ei pigistanud, kuna treeningutel ei saanud ta kõike soovitut proovida.

„Esimene päev oli rajaga tutvumiseks. Teisel tahtsin võistlussõidu lukku saada, kuid tugeva tuule tõttu see ei õnnestunud. Täna hommikul ei olnud ka tingimused kõige paremad ja harjumine võttis aega. Seega otsustasime, et ei ole mõtet kõige raskemat kava punnitada,“ märkis kuldmedali võitnud eestlanna, et tegelikult tegi ta oskuste mõttes veidike lihtsama kava.

Juba pühapäeval X-Mängudele



Sel korral oli Sildarut treenerina abistama poiss-sõber Mihkel Ustav. Seni ikka Sildaru kõrval olnud isa Tõnis on praegu Henry'ga Šveitsis Laax'is laagris. Sildaru sõnul see muudatus tema esitust ei mõjutanud.

„Väga teistmoodi ei olnudki. Treenime Mihkliga ikka samamoodi ja võistlusel tulid ka asjad välja,“ tunnistas Sildaru, et koostöö Ustaviga tema hinnangul sujub.