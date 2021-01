Lisaks Sildarule ja treener Mihkel Ustavile olid antud korral laagris ka paar sõpra ning värskes videoblogis saabki näha, kuidas laagrielu Soomes välja nägi.

„Ma arvan, et see on siiani üks ägedamaid vloge ning reis ise oli ka mega cool ja lõbus. Käisime detsembris Rukal, Põhja-Soomes suusatams/trenni tegemas,“ kirjutas Sildaru videoblogi juurde.