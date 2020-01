VIDEO | Kelly Sildaru ülinapist võidust noorte olümpial: olukord oli väga närviline!

17-aastane Sildaru tunnistas, et kuna temast aasta noorem hiinlanna Ailing Eileen Gu sai viimasel laskumisel koguni 93,25 punkti, jäädes temast vaid poole silma kaugusele, oli olukord vägagi närviline.

"Väga närviline oli olla. Eriti hull on just see ootamise aeg. Tuleks siis punktid kohe ära, oleks kergem. Aga kas õnneks või kahjuks ei saanud ta rohkem punkte. Mul on väga hea meel, et mul nii hästi läks," sõnas Sildaru võistlusjärgselt.

