VIDEO | Kelly Sildaru läheb Keenia lapsi innustama ja motiveerima

"Kelly Sildaru tuleb homme Nyahururusse Keenia koolilapsi motiveerima. Lapsed on väga suures ootusärevuses ning eelsoojenduseks elasid innukalt kaasa Kelly võistlusele, mida nad nägid videoprojektori vahendusel. Kindel see, et tuleb äärmiselt põnev kohtumine. Peale Falling Waters koolilaste on kohal ka viis riigi suuremat telekanalit," teatas Eesti maja Keenias oma Facebooki leheküljel.

Vaimustunud oli ka meie kesk- ja pikamaajooksja Tiidrek Nurme, kes kirjutas sotsiaalmeedias: "Mul lihtsalt pole sõnu, ei usu seda enne, kui Kellyt oma silmaga homme Nyahururus näen. Kelly peamiseks sooviks Nyahururusse tulemisel on kohtuda kohalike Keenia lastega, keda innustada ja motiveerida. Kusjuures mitmed lapsed, kellega ta kohtub, on tema eakaaslased. Kohtumine leiab aset Falling Waters keskkoolis, kuhu tuleb nii põhikooli kui ka keskkooli peale kokku ligi 350 last. Täna, kui lastele Kelly lugu tutvustasin, ei suutnud nad uskuda, et see maailma staar, keda nad just videos nägid, on homme nende silme ees koos kiivri ja suuskadega. Vot seda ma tahaks näha! Elagu Eesti, suusatamine ja Kelly ning kogu tema meeskond!"

Kelly Sildaru peamine põhjus Keeniasse tulemisel on esindada Eesti delegatsiooni ÜRO keskkonnaassambleel, mida juhib Eesti keskkonnaminister Siim Kiisler. Kelly on Eesti juhitaval assambleel selleks, et tõmmata noorte seas tähelepanu kliima- ja keskkonnaprobleemidele.