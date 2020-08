"Mul on nii hea meel, et lõpuks ometi saab jälle reisida. Ma igatsesin seda megalt ja suusatamist ka. Ma olen väga mitu aastat järjest käinud suvel Prantsusmaal liustikul laagris, kuhu me ka sellel aastal suundusime," sõnas Sildaru.

"Enne kui me ga Prantsusmaale läksime, tegime väikese peatuse Saksamaal, kus külastasime Europa-Park’i, mis on üks suurimaid lõbustusparke Euroopas. Me olime seal ühe päeva ja õnneks jõudsime selle ajaga enamus suurematel atraktsioonidel ära käia, see on vist siiani kõige lahedam park, kus käinud olen," tunnistas meie suusakuulsus.

Vaata videost värsket vlogi: