Henry ja Kelly treenerist isa Tõnis räägib tänases Eesti Päevalehes, et Henry on suuteline juba kahekordse saltoga trikki tegema kõigis neljas suunas. "Siit on küll pikk maa minna ja meeste maailm on sellel alal midagi muud, kuid oleme Henryga asjade käiguga praegu väga rahul," lisas Tõnis.

Vaata videot! (Henry peadpööritav trikk alates 5:30-st)