USA ekspert: Kelly Sildaru on teistest valgusaasta jagu ees ja võtab ameeriklastelt X-Mängude rekordi

Aastate jooksul Aspenis neljal korral pargisõidu võistluse võitnud ning korra ka rennisõidus poodiumi kõige kõrgemale astmele kerkinud Kelly Sildaru lööb ka tänavu kaasa kolmel alal. Ameeriklastest ekspertide sõnul saadab Sildaru edu ka tänavu ja seda paljuski seeõttu, et ta on ühes elemendis konkurentidest valgusaasta jagu ees. See lubab tal omakorda üle lüüa aga USA legendidele kuuluva X-Mängude rekordi. Samas piiluvad üle õla ka konkurendid. Eriti hoolikalt tasub jälgida Pekingi taliolümpia eel USA lipu alt Hiinasse meelitatud Eileen Gu'd, kes lööb sarnaselt Sildarule kaasa kolmel alal. Seejuures jõudis ta sellise saavutuseni oma debüütaastal.