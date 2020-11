Üllatus! Kelly Sildaru hooaeg algab juba täna

Reede ööseks lubatakse Stubaisse tihedat lumesadu, see oli ka ajakava muutmise põhjuseks.

Sildaru trumpala ehk naiste pargisõidu kvalifikatsioon algab Eesti aja järgi kell 10.30. Võistlustules on 24 naist, Sildaru on on stardijärjekorras 19. Kahest sõidust läheb arvesse parem, laupäevasesse finaali pääseb kaheksa naist.

Sildaru nimekamatest konurentidest on Stubais kohal šveitslannad Mathilde Gremaud, Giulia Tanno ja Sarah Höfflin, norralanna Johanna Killi, prantslanna Tess Ledeux ja rootslanna Jennie-Lee Burmansson.

Kaks aastat tagasi suutis Sildaru Stubais pargisõidu MK-etapil esikoha saada. Pargisõidus on Sildaru alates 2014. aasta jaanuarist võitnud 30 võistlust järjest. Kvalifikatsioone võiduseeria sisse ei arvestata.