Tõnis Sildaru: viimase vooru eel palusin Kellyl kaaluda lihtsamat hüpet, kuid ta läks maksimumi tegema

Võistlusformaat nägi ette, et kolmest hüppest läks arvesse kaks paremat ning nende tulemused liideti kokku. Viimase hüppe eel hoidis Sildaru neljandat positsiooni. Avavooru õnnestunud hüppe järel teine voor ebaõnnestus.

„Pinge oli õhus lõpuni. Teisel hüppel maandus ta korralikult ära, kuid seejärel jäi suusk veidike lumme kinni ja ta pööras end sirgel osal ringi. Kelly ise lootis, et seda pööret ei võeta arvesse, kuid ta keeras ikkagi liiga vara ning kohtunikud võtsid punkte maha. Kogu sooritus peab olema ikka lõpuni kontrollitud,“ rääkis Tõnis Sildaru hüppest, mis tõi 46,60 punkti.

Kuldmedali kindlustas Kelly endale kolmanda katsega, kui ta lisas avavooru 92,20 punktile 83,20 silma. Lõpuks võitis ta kuldmedali 175,40 silmaga. Hõbemedali võitnud kanadalanna Megan Oldham sai kokku 151,80 punkti.

„Viimase vooru eel palusin Kellyl kaaluda, et äkki teeks ta lihtsama hüppe. Ta arvas, et kuna treeningutel on ta teinud ikka switch 1080, siis teeb ta seda ka võistlusel,“ kirjeldas Tõnis Sildaru viimase vooru eel aset leidnud arutelusid.

Arvesse läinud hüpped olidki Kellyl lõpuks switch 1080 vasakule poole pöördega ning switch 1080 paremale poole pöördega.