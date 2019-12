Tõnis Sildaru: Kelly ja Henry eraldi treenimine on osutunud õigeks otsuseks

Madis Kalvet reporter RUS 18

Henry ja Kelly Sildaru Aspeni X-Mängudel. Foto: Eric Lars Bakke / ESPN Images

Kelly ja Henry Sildaru on alates augusti lõpust treeninud eraldi. Henry jätkab isa Tõnise käe all. Kelly on seni harjutanud iseseisvalt plaanide järgi. Ringi vaadatakse ka treenerite turul.