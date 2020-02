Tõnis Sildaru Henry debüüdist: meeste konkurents on võrreldes naistega hoopis teine maailm

Henry plaanib sel talvel aga veel Euroopa karikaetappidel startida. „See on tase, kus tal on mõistlik praegu võistelda,“ avaldas Tõnis.

Nüüd naastakse Eestisse, kuid juba kahe nädala pärast siirdutakse taas lumelaagrisse. Kindlasti soovib Henry võistelda 14.-17. märtsini Laax'is. Just samas kohas oldi viimati kuu aega laagris. Märtsis on seal toimuval Euroopa karikaetapil kavas nii pargi- kui ka rennisõit. Hooaja peaks lõpetama juunioride MM, mille korraldaja koha peal on veel aga mõningad küsimärgid.